Клуб НБА привлек собак для выявления зараженных коронавирусом болельщиков

TMZ Sports / twitter.com

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Майами между местным клубом "Хит" и "Денвер Наггетс" (82:109) для обнаружения зараженных коронавирусом болельщиков впервые в США были использованы специально обученные собаки.

"Американ Эйрлайнс Арену" 28 января впервые в этом сезоне открыли для болельщиков, и собаки - дополнительный уровень к следованиям мер предосторожности. Специально обученные животные обнюхивали выстроившихся в ряд людей, прежде чем пустить их внутрь, и присаживались перед зараженными.

При этом любой желающий мог отказаться от такого варианта проверки на вирус и пройти бесплатное тестирование перед входом на стадион, но это заняло бы около 45 минут.

Собак в течение нескольких месяцев натаскивали в Международном университете Флориды по программе, ранее используемой для обнаружения бомб и наркотиков. Вместо запрещенных объектов дрессировщики использовали маски для лица от COVID-инфицированных пациентов, сообщает TMZ .

COVID-sniffing dogs are now a thing in America ... and the pups are getting their first whiff of action at an NBA game in Florida. https://t.co/3tcIMyFURA — TMZ Sports (@TMZ_Sports) January 28, 2021

Недавние исследования показали, что собаки, обученные выявлять случаи COVID-19, успешно выполняют эти задачи скрининга благодаря своему отличному нюху.

До Майами собаки, вынюхивающие вирусы, уже использовались в Чили, Объединенных Арабских Эмиратах и Финляндии.