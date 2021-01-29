Исполком Международного союза конькобежцев (ISU) принял окончательное решение о сохранении сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года

vkovalcik / DepositPhotos

Исполком Международного союза конькобежцев (ISU) принял окончательное решение о сохранении сроков проведения чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба союза .

Также в соответствии с ранее намеченным планом должны пройти чемпионат мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене (11-14 февраля) и чемпионат мира по шорт-треку в голландском Дордрехте (5-7 марта).

В 2020 году мировое первенство по фигурному катанию в Монреале было отменено из-за пандемии коронавируса. Существовали серьезные опасения по поводу того, что и следующий чемпионат постигнет та же участь.

В декабре из-за пандемии ISU отменил чемпионат Европы, запланированный на 25-31 января в Загребе, финал Гран-при в Пекине (10-13 декабря) и чемпионат мира среди юниоров в китайском Харбине (1-7 марта).

Правда, в ISU пока что нет уверенности, что эпидемиологическая ситуация к концу марта не ухудшится, организация следит за положением дел и воздерживается от полноценной радости приближающегося главного старта сезона.

На чемпионате в Стокгольме от России смогут выступить три одиночницы, два одиночника, а также по три пары и танцевальных дуэта. Путевки на чемпионат мира обеспечили себе пока лишь победители чемпионата России в Челябинске - одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Остальным лидерам сборной еще предстоит побороться за право выступить на предолимпийском чемпионате. Окончательный отбор в национальную команду пройдет в Финале Кубка России, который состоится с 26 февраля по 2 марта в Москве.

Добавим, что в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под национальной символикой до 16 декабря 2022 года.