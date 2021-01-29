Баскетболисты "Химок" проиграли 15-й матч подряд в Евролиге

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Баскетболисты подмосковных "Химок" уступили турецкому "Фенербахче" в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги и продлили серию поражений в турнире до 15 игр.

Встреча в Мытищах завершилась со счетом 107:76 (23:22, 30:22, 30:13, 24:19) в пользу стамбульского клуба. В составе гостей самым результативным стал бывший баскетболист московского ЦСКА Нандо Де Коло (18 очков), у хозяев традиционно выделялся Алексей Швед (29 очков).

Подмосковный клуб одержал только две победы в регулярном сезоне и является аутсайдерами турнира, занимая последнее место в турнирной таблице. "Химки" повторили антирекорд по количеству проигранных подряд матчей (15), с сезона-2015/16 единолично принадлежавший турецкому "Галатасараю".

.@FBBasketbol smashed @Khimkibasket 76-107 on Thursday at Arena Mytishchi to win its eighth straight game



Highlights... pic.twitter.com/t60Ki1mTmq — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2021

В другом матче тура санкт-петербургский "Зенит" на выезде проиграл итальянскому "Милану" со счетом 76:82. В составе российской команды больше всех очков набрали разыгрывающий Кевин Пангос и защитник Остин Холлинз (12).

В следующем туре химчане 4 февраля в гостях сыграют с израильским "Маккаби", а "Зенит" нанесет визит "Фенербахче".