Боксер Сергей Ковалев отрицает намеренное применение запрещенных препаратов

Sergei Kovalevhttps / Instagram.com

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев впервые выступил с заявлением о ситуации с проваленными им допинг-тестами. Спортсмен заявил, что никогда целенаправленно не употреблял запрещенных препаратов и призвал общественность дождаться окончания расследования.

Ковалев провалил допинг-тест перед боем против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января и в итоге был отменен. В организме россиянина обнаружен синтетический тестостерон. Контрольная проба, вскрытая по просьбе Сергея, подтвердила результат первой.

"Хочу заявить, что ничего запрещенного целенаправленно я не принимал, так как прохожу тесты VADA с 2014 года. Это была моя инициатива , так как я сторонник честного и чистого спорта, - заявил Ковалев в Instagram. - Сейчас идет расследование о том, как запрещенный препарат попал в мой организм, и по его окончании я обязательно расскажу, каким образом, какой препарат и кто виноват в этом. Прошу не делать поспешных выводов, проявить терпение и дождаться результатов окончания расследования".

37-летний Ковалев последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и лишившись титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее Сергей также владел чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья.