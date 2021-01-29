Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, а ныне общественно-политический деятель Дмитрий Носов

Дмитрий Бескромный / wikimedia.org

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, а ныне общественно-политический деятель Дмитрий Носов поделился мнением о ближайшем будущем России и президента страны Владимира Путина, на чье место он метит.

Общаясь с тысячами своих подписчиков в Instagram , известный спортсмен заявил, что Путин на посту президента РФ продержится не более трех лет.

"Год, максимум три. Если и дальше узкая олигархическая группа будет продолжать цепляться за власть, то возможна и революция, и кровь. Чем дальше затягивается этот вопрос, тем хуже последствия", - цитирует экс-борца портал Sport24.ru .

Оппозиционера Алексея Навального Носов отнес к политикам, борющимся за власть.

"И у него много союзников! Одна из задач политика - иметь союзников", - уточнил дзюдоист.

После завершения карьеры Носов тоже занялся политикой и был избран депутатом Госдумы по списку ЛДПР. Однако впоследствии его выгнали из партии за неспособность работать с избирателями, а также за восхищение личностью Сталина, увлечение собственным пиаром и создание "личной гвардии" под видом движения "Антидилер".

Согласно открытым источникам , после попыток примкнуть к "Единой России" и КПРФ бывшего спортсмена окончательно исключили из фракции ЛДПР с формулировкой за "за предательство".