Скелетонист Александр Третьяков выиграл последний этап Кубка мира

IBSF Bobsleigh & Skeleton / YouTube

Российский скелетонист Александр Третьяков в пятницу одержал победу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке.

По сумме двух попыток 35-летний Третьяков первенствовал со временем 1 минута 45,59 секунды. Второе место занял британец Крэйг Томпсон (+0,23 секунды), третье - австриец Самуэль Майер (+0,27).

Другой представитель России Никита Трегубов стал шестым (+0,46), Даниил Романов - восьмым (+0,80).

Отметим, что в соревнованиях в Инсбруке не приняли участия ведущие скелетонисты из Германии и Латвии, так как в настоящее время они готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 14 февраля в немецком Альтенберге.

В общем зачете Кубка мира победу одержал латвиец Мартинс Дукурс (1 456 очков), второе место занял немец Александр Гасснер (1 396), третье - латвиец Томас Дукурс (1 226).

Чемпион Олимпийских игр 2014 года Третьяков стал лучшим из россиян, заняв пятое место (1 171). Ранее он дважды одерживал победу в общем зачете Кубка мира.