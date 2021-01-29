Лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Победитель преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды, опередив на 1,8 секунды олимпийского чемпиона из Норвегии Симена Крюгера, соотечественник которого - Шур Рете (+23,9) - замкнул призовую тройку.

Россиянин Иван Якимушкин (+51,7) пришел пятым, Денис Спицов (+1.21,2) - 10-м, Евгений Белов (+1.22,4) - 11-м, Сергей Устюгов (+1.31,2) - 12-м, Илья Порошкин (+1.34,1) - 13-м, Артем Мальцев (+1.36,9) - 16-м, Андрей Ларьков (+1.56,7) - 21-м.

Финн Йони Мяки, в которого Большунов врезался после финиша и ударил палкой на прошлом этапе Кубка мира в Лахти, стал 68-м.

Позднее в пятницу в Фалуне пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, этап Кубка мира завершится 31 января.