Игорь Ларионов
АГН Москва / Александр Авилов
Игорь Ларионов
 
 
 
Игорь Ларионов
АГН Москва / Александр Авилов

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая выступит на очередном этапе Евротура - Шведских играх.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, исполнять обязанности главного тренера вместо Валерия Брагина будет наставник молодежной команды Игорь Ларионов.

Это не первая рокировка в тренерском штабе национальной команды. Осенью прошлого года Ларионов сменил Брагина на первом этапе Еврохоккейтура - финском Кубке Карьяла. На тот турнир был делегирован состав молодежной сборной, что не помешало его выиграть.

В Шведских играх примут участие семь участников молодежного ЧМ-2021, где сборная России крупно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале. Это голкипер Ярослав Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов и Семен Чистяков, а также нападающие Василий Подколзин, Максим Грошев и Захар Бардаков.

Шведский этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России на этом турнире проведет матчи против команд Финляндии (11 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).