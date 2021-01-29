Игорь Ларионов

АГН Москва / Александр Авилов

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая выступит на очередном этапе Евротура - Шведских играх.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, исполнять обязанности главного тренера вместо Валерия Брагина будет наставник молодежной команды Игорь Ларионов.

Это не первая рокировка в тренерском штабе национальной команды. Осенью прошлого года Ларионов сменил Брагина на первом этапе Еврохоккейтура - финском Кубке Карьяла. На тот турнир был делегирован состав молодежной сборной, что не помешало его выиграть.

В Шведских играх примут участие семь участников молодежного ЧМ-2021, где сборная России крупно проиграла Канаде (0:5) в полуфинале. Это голкипер Ярослав Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов и Семен Чистяков, а также нападающие Василий Подколзин, Максим Грошев и Захар Бардаков.

Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!

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Расписание матчей нашей сборной, время мск:

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????11 февраля, четверг

17:00 Россия - Финляндия

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????13 февраля, суббота

18:00 Швеция - Россия

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????14 февраля, воскресенье

14:00 Россия - Чехия

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/3VJ8Kz3PMB — Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021

Шведский этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России на этом турнире проведет матчи против команд Финляндии (11 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).