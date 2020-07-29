Российская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2020/21

Российская Премьер-лига (РПЛ) меньше чем за две недели до старта нового чемпионата на своем официальном сайте опубликовала календарь на сезон-2020/21. Матчи первого тура пройдут с 8 по 11 августа, заключительного - 16 мая 2021 года.

Отмечается, что календарь второй год подряд был разработан совместно с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ). Для его составления использовался специальный алгоритм, который учитывает различные требования и просчитывает варианты, используя различные математические методы.

К ограничениям, которые были учтены при разработке календаря, относятся участие клубов в еврокубках, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя. Кроме того, важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения.

"Прошлый сезон показал эффективность математического подхода к составлению календарю, поэтому мы продолжили сотрудничество с НИУ ВШЭ. Сезон 2020/21 будет проводиться в сжатые сроки и нам пришлось учесть множество факторов, чтобы оптимизировать календарь. Было рассмотрено множество вариантов и выбран наиболее сбалансированный с точки зрения команд, болельщиков и вещателя", - сказал директор по проведению соревнований Евгений Савин.

Календарь - главное слово дня! Самые внимательные из вас могли догадаться по предыдущим постам ????

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???? Встречайте календарь первого тура #ТинькоффРПЛ, а полный - смотрите на сайте! pic.twitter.com/OJVCuFB7FL— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 28, 2020

"По сравнению с сезоном 2019/20 были доработаны критерии поиска календарей. Теперь ни одна команда в лиге не играет более двух матчей подряд с клубами категории А, а для участников квалификационных этапов еврокубков удалось перенести ключевые матчи чемпионата на другое время. Появились новые условия, связанные с проведением соревнования в более сжатые сроки - стало больше холодных туров", - рассказал заведующий научно-учебной лабораторией исследований спорта НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев.

Отмечается, что работа над оптимальной версией календаря велась заранее, однако до последнего времени не было известно, в каком еврокубковом турнире сыграют команды и с какой стадии они начнут выступление.