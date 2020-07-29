С 25 по 27 сентября на автодроме в Сочи в рамках Гран-при России чемпионата мира в классе машин "Формула-1" пройдет этап молодежной гоночной серии "Формула-2". Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Сочинский этап "Формулы-2" станет десятым в календаре сезона 2020 года, претерпевшем значительные изменения из-за пандемии коронавируса. Планы на оставшуюся часть сезона будут объявлены позже.

Напомним, в этом году в "Формуле-2" выступают россияне Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин. После трех проведенных этапов Шварцман возглавляет общий зачет, имея в своем активе 81 очко и опережая ближайшего преследователя на 18 баллов.

Как отмечает пресс-служба сочинского автодрома, приезд "Формулы-2" в Россию ранее находился под вопросом. Однако сторонам в лице АНО "Росгонки" и руководства "Ф-2" удалось достичь договоренности о включении заездов молодежной серии в программу российского Гран-при.

BREAKING: We'll be heading to @SochiAutodrom for Round 10!



The remainder of the revised 2020 F2 calendar to be confirmed in due course#F2 #RoadToF1— Formula 2 (@FIA_F2) July 29, 2020

"Решение о подтверждении гонки поддержки "Формулы-2" на Гран-при России было весьма непростым вызовом. Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, ведь в этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин", - заявил гендиректор "Росгонок" Алексей Титов.