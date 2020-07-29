Федерация хоккея России (ФХР) передала в правоохранительные органы материалы для привлечения к уголовной ответственности спортивного агента Дениса Логинова, который может быть замешан в вымогательстве.

Сообщается, что в ФХР поступали жалобы на его деятельность по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы.

"Денис Логинов не является аккредитованным агентом и не имеет права в соответствии с действующим законодательством заниматься подобной деятельностью. Его действия, направленные на вымогательство денег якобы за оказанные агентские услуги, содержат все признаки противоправного деяния, а именно мошенничества, наказуемого по ст. 159 УК РФ", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

В мае Логинов был включен в список неаккредитованных спортивных агентов ФХР, с которыми было запрещено работать клубам под страхом штрафов и дисквалификаций.

"В связи с указанным жалобы граждан и иные сопутствующие материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения гражданина Дениса Логинова к уголовной ответственности", - указывается в сообщении.