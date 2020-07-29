Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился информацией о возможном появления в турнире новых иностранных клубов.

По его словам, есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов, но все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко.

"Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена. В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос", - заявил Морозов в интервью "Матч ТВ".

Глава КХЛ напомнил, что до недавнего времени был близок к сотрудничеству с лигой узбекский клуб "Хумо", но проект пока отложил свои планы по вступлению в КХЛ.

"Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование", - описал ситуацию функционер.

На данный момент в КХЛ выступает 27 клубов из шести стран - России, Белоруссии ("Динамо" Минск), Казахстана ("Барыс"), Латвии ("Динамо" Рига), Китая ("Куньлунь") и Финляндии ("Йокерит").

В прошлом в лиге были представлены также Чехия ("Лев" Прага), Украина ("Донбасс"), Словакия ("Слован" и "Лев" Попрад) и Хорватия ("Медвешчак").