Полузащитник Олег Шатов, последние семь лет выступавший за петербургский "Зенит", подписал контракт с казанским "Рубином". Как сообщается на сайте футбольного клуба из Татарстана, соглашение с 30-летним игроком в статусе свободного агента заключено на два года с возможность продления еще на год.

В казанском клубе он будет выступать под номером 20.

В среду "Зенит" объявил об уходе Шатова из команды в связи с истечением срока его контракта. Объявление было сделано в день его рождения - 29 июля футболисту исполнилось 30 лет.

В составе петербургского клуба Олег с 2013 года провел 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи, став с командой трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны.

❗️Официально:

Олег Шатов - игрок "Рубина"



✍️Контракт полузащитника, которому сегодня исполнилось 30 лет, действует два года с возможностью продления еще на год ✔️



Олег будет выступать в нашей команде под номером 20.



Добро пожаловать! ❤️????

???? https://t.co/gG7ap3HZzj pic.twitter.com/k5ml6wRxFf— "Рубин" Казань (@fcrk) July 29, 2020

На счету футболиста также 28 встреч и два забитых мяча за сборную России. Он трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.