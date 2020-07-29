razvanphoto / DepositPhotos Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в 2021 году, чтобы концовка "Большой петли" не совпала по времени с соревнованиями по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио

razvanphoto / DepositPhotos

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил об изменении сроков проведения престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" в 2021 году, чтобы концовка "Большой петли" не совпала по времени с соревнованиями по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Токио.

"Тур де Франс", ранее запланированный на период со 2 по 25 июля, теперь пройдет с 26 июня по 18 июля. Олимпийские соревнования по велоспорту на шоссе состоятся 24, 25 и 28 июля.

Гонка "Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". Ее стартовые этапы в 2021 году должны были состояться в Дании, и принимающая сторона отказывалась переносить их на более ранний срок в связи с проведением чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии также был перенесен с 2020 на 2021 год.

Мужской Мировой тур-2021 будет состоять из 35 гонок. Он стартует в Австралии с Santos Tour Down (19-24 января) и завершится в Китае на Gree - Tour of Guangxi (14-19 октября).

Женский Мировой тур будет состоять из 25 гонок. Он стартует с Cadel Evans Great Ocean Road Race 30 января и завершится "Туром Гуанси" 19 октября.