Спортивную школу в Братске лишили имени Александра Зубкова, бобслеист возмущен

Спортивная школа олимпийского резерва города Братска больше не будет носить имя бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова, уличенного в причастности к допинговым махинациям на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

С 30 марта 2016 года учебное заведение родного города Зубкова носило его имя, но в июле 2020-го СШОР вернула прежнее название - "Олимп".

"Это решение коллектива спортивной школы. В министерство поступил протокол собрания сотрудников, в котором они просили изменить название. В целом, действия коллектива понятны. Александр Зубков был дисквалифицирован из-за допингового скандала Международным олимпийским комитетом, и использовать его имя в названии спортивной школы не совсем уместно", - заявили в Министерстве спорта Иркутской области.

На Олимпиаде-2014 Зубков завоевал две золотые медали, но позднее МОК лишил его наград за причастность к допинговым махинациям. Зубков оспорил это решение в Мосгорсуде, который в 2018 году постановил считать спортсмена олимпийским чемпионом на территории России.

Сам бывший бобслеист весьма резко отреагировал на переименование, назвав происходящее "театром абсурда". Он возмутился тем, что городские власти не оповестили его о принятии этого решения, а также не провели опрос жителей и депутатские слушания.

Зубков уверен, что к переименованию спортивной школы приложил руку мэр Братска Сергей Серебренников, который повел себя "по-крысиному".

"Сколько еще будет мерзких неожиданностей от вас? Чужими руками легко делать подлости, в данной ситуации это были руки директора школы Лукашовой Ж. Н. и бывшего министра спорта Резника И. Ю. Мне, как человеку, достигшему многого в жизни, такая позиция непонятна, надо оставаться человеком, а главное - мужиком по жизни, но это, видимо, не ваша история, про человечность", - написал Зубков в Instagram.