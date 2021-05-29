Олег Матыцин

Государственная Дума

Развитие физической культуры и спорта в арктической зоне - это основной элемент стратегии национальной безопасности. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на совещании "Российская Арктика - территория спорта и туризма", прошедшем в субботу в заполярном Норильске.

"Важно не только проведение российских соревнований, но и усиление роли России в международном сообществе. Мы понимаем, что спорт на данный момент является одним из наиболее эффективных средств пропаганды и единения, позиционирования России в это непростое время как страны, которая консолидирует усилия, открытой страны, демонстрирующей принципы равного сотрудничества", - цитирует чиновника ТАСС.

По его словам, Россия готова поделиться с международным сообществом опытом проведения соревнований в Арктике, который будет интересен для всех стран, а ярким примером заполярного спорта является проведение в Норильске пяти соревнований по керлингу.

Матыцин добавил, что спорт должен стать важной частью жизни граждан, проживающих на территории северного региона, "чтобы у людей не было желания покидать этот прекрасный край". Для этого необходимо проводить там большое количество соревнований.

В том же ключе высказался на заседании и помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Регион имеет важное значение, необходимо использовать этот огромный потенциал, - сказал Левитин. - Для нас очень важно, чтобы здесь проходило больше соревнований. Чтобы люди, которые никогда здесь не были, увидели условия, которые здесь есть, как организован спорт".

Одним из первых шагов в направлении развития спорта и туризма на северных территориях РФ будет строительство взлетно-посадочных полос для малых самолетов и вертолетов, а также приведение в порядок морских портов.

"Интерес людей к поездкам на эти территории очень важен. Но для этого инвестор должен создать транспортную инфраструктуру. Здесь есть проблемы, которые необходимо решать федеральному центру, краю и конечно, местным властям", - сказал Левитин, добавив, что соответствующий проект в Красноярском крае и Мурманской области реализует "Норникель", чей размах его впечатляет.