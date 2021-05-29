Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) как никогда близок к отмене в турнирах под своей эгидой одного из самых противоречивых правил современного футбола - правила выездного гола

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Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) как никогда близок к отмене в турнирах под своей эгидой одного из самых противоречивых правил современного футбола - правила выездного гола.

Журналист The Times Мартин Зиглер сообщил в Twitter , что этот вопрос рассмотрели на пятничном заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в португальском городе Порту. Члены комитета постановили полностью отменить правило выездного гола уже со следующего сезона. Теперь нужно одобрение исполнительного комитета УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет и гласит, что при равенстве в счете в двухматчевом еврокубковом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле. В этом случае выездные мячи оказываются ощутимо ценнее домашних.

Впервые это правило было введено в 1965 году, после чего его распространили на все турниры под эгидой УЕФА. Таким образом хотели уравнять шансы хозяев и гостей, которые испытывали стресс в связи с путешествием и в отсутствии единых стандартов могли столкнуться с другими размерами футбольных полей и мячей.

Критики утверждают, что правило устарело, а преимущество хозяев - давно нивелировалось. Кроме того, гостевые команды должны поощряться к переходу на более агрессивный футбол.

Существовал более мягкий вариант реформы, согласно которому голы на выезде учитывались бы только в основное время* обоих матчей. И если по итогам двух игр назначается дополнительное время, то команда, играющая в гостях, лишается преимущества выездного гола. Однако комитет УЕФА по клубным соревнованиям предпочел принять радикальные меры.