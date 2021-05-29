Сборная России переиграла команду Швейцарии в матче очередного тура предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге.

Встреча группы А завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян, у которых отличись Антон Бурдасов (36), Павел Карнаухов (51) и Сергей Толчинский (53, 60). У швейцарцев шайбу забросил Нико Хишир (49).

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 баллов.

В следующем матче предварительного этапа отечественная ледовая дружина 31 мая скрестит клюшки со шведами.