Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратится в УЕФА с просьбой не наказывать болельщиков ЦСКА за скандирования в свой адрес на матче Лиги Европы. Об этом наставник национальной команды рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Во время матча группового этапа Лиги Европы 26 ноября между ЦСКА и нидерландским "Фейенордом" болельщики армейцев скандировали кричалки оскорбительного содержания в адрес Черчесова.

"Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно. Что касается болельщиков, я не знаю, насколько РФС может на это повлиять. Я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и ЦСКА не накладывал", - сказал Черчесов.

Национальная команда под руководством Черчесова не может выиграть шесть матчей подряд. В последней и решающей игре Лиги наций россияне уступили Сербии со счетом 0:5 и упустили возможность выйти в высший дивизион турнира по итогам сезона, а также опустились в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022 года. За последние два месяца команда потеряла семь позиций в рейтинге ФИФА.

Сам тренер на этой неделе заявил в прямом эфире телеканала "Матч ТВ", что не собирается добровольно уходить в отставку, переложив ответственность за поражения на самих игроков и кадровые проблемы.