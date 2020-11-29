В матче 12-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Бордо". Гости вышли вперед после гола защитника хозяев поля Тимоте Пембеле (9') в свои ворота.

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Нападающий парижан Неймар (26') вскоре, реализовав пенальти восстановил равновесие, и улучшил рекорд экс-форварда клуба Златана Ибрагимовича, который ныне выступает за "Милан". Бразилец забил 50 мячей в 58 матчах, швед достиг этого показателя за 59 встреч.

Затем форвард Мойзе Кин (27') вывел "Пари Сен-Жермен" вперед, но во втором тайме полузащитник "Бордо" Ясин Адли (60') поставил точку в этом противостоянии - 2:2.

"Пари Сен-Жермен" (25 очков) возглавляет турнирную таблицу первенства страны, но уже сегодня лидера может догнать "Лилль" (22), который проведет гостевую встречу против "Сент-Этьена" (10).