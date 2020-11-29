Снаряды времен Второй мировой войны были найдены на территории учебно-тренировочного центра "Тригория", являющегося тренировочной базой итальянского футбольного клуба "Рома"

Esercito Italiano "Такое не происходит каждый день. Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые на этой неделе благополучно убрали несколько снарядов, датированных временами Второй мировой войны, с территории нашей базы", - говорится в сообщении "Ромы"

Esercito Italiano

Снаряды времен Второй мировой войны были найдены на территории учебно-тренировочного центра "Тригория", являющегося тренировочной базой итальянского футбольного клуба "Рома", сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Такое не происходит каждый день. Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые на этой неделе благополучно убрали несколько снарядов, датированных временами Второй мировой войны, с территории нашей базы", - говорится в сообщении "Ромы".

Согласно информации Football Italia, двадцать неразорвавшихся бомб были обнаружены при работе над новыми тренировочными полями. Вся строительная деятельность была приостановлена. Футболисты "Ромы" находились в другой части базы, поэтому необычная находка на их тренировочный процесс не повлияла.

Well, this doesn't happen every day... ????



A big thank you to the Italian army and their bomb squad, after they safely and successfully removed a number of devices dating back to the Second World War from the club's training centre at Trigoria this week! ???? #ASRoma pic.twitter.com/8HDiURbxTe— AS Roma English (@ASRomaEN) November 28, 2020

Сегодня "Рома" (17 очков) проведет гостевой матч чемпионата Италии против "Наполи" (14). В случае победы столичный клуб опередит в турнирной таблице "Интер" (18) и "Сассуоло" (18), это позволит "Роме" подняться на вторую строчку.