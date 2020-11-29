Фото: скриншот видео SU i LO / YouTube.com В составе хозяев поля три мяча забил Дмитрий Полоз (35', 71' - оба с пенальти, 74'), оформивший первый хет-трик в карьере, еще один гол "Ростова" в активе Хорена Байрамяна (85'). В составе столичного клуба перед самым финальным свистком отличился Никола Моро (90+1', с пенальти)

Фото: скриншот видео SU i LO / YouTube.com

В матче 16-го тура чемпионата России по футболу "Ростов" на своем стадионе со счетом 4:1 разгромил московское "Динамо".

В составе хозяев поля три мяча забил Дмитрий Полоз (35', 71' - оба с пенальти, 74'), оформивший первый хет-трик в карьере, еще один гол "Ростова" в активе Хорена Байрамяна (85'). В составе столичного клуба перед самым финальным свистком отличился Никола Моро (90+1', с пенальти).

"Не могу сказать, что все 90 минут играли хорошо и правильно, были моменты у соперника, - приводит слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина официальный сайт "Ростова". - "Динамо" - хорошая команда, были готовы физически, тактически, они меняли рисунок игры по ходу матча. Непростой соперник. Не ожидали такого результата".

"Динамо" потерпело первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Сандро Шварца. Ранее под руководством немецкого наставника москвичи трижды победили и сыграли вничью в предыдущем туре со "Спартаком".

После субботней победы "Ростов" (29) поднялся на третье место в турнирной таблице, которую возглавляет "Зенит" (32) и ЦСКА (32), "Динамо" (27) располагается на пятой позиции.