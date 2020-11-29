Фото: Andsemar / commons.wikimedia.org В матче 16-го тура чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани со счетом 1:0 победил ЦСКА. Единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович (59')

Фото: Andsemar / commons.wikimedia.org

В матче 16-го тура чемпионата России по футболу "Рубин" в Казани со счетом 1:0 победил ЦСКА. Единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович (59'), который вышел на поле во втором тайме за три минуты до результативного касания.

"Не могу сказать, что я недоволен командой, - приводит слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко официальный сайт московского клуба. - И в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем, но у нас нет должной отдачи от нападающих. Много матчей, когда играем за счет полузащиты, а нам надо, чтобы включались и форварды. Любой стандарт может изменить игру, и после гола соперник начал глубоко обороняться. Мы это знали, но сами не реализовали свои моменты. Поэтому итог для нас не очень хороший".

Перед воскресной встречей армейский коллектив не проигрывал в первенстве страны на протяжении шести встреч и имел отличные шансы единолично возглавить турнирную таблицу.

Сейчас лидирует "Зенит" (32), ЦСКА (32) располагается на втором месте, замыкает первую тройку "Ростов" (29).