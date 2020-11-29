Ultrasto / DepositPhotos В финском Контиолахти норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира. Победитель преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха

Ultrasto / DepositPhotos

В финском Контиолахти норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в спринте на дистанции 10 км на этапе Кубка мира. Победитель преодолел дистанцию за 23 минуты 53 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+44,1; 1 промах), третье - его соотечественник Мартин Понсилуома (+47,9, 1). Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+1.13,8; 1), который занял 12-ю строчку в итоговом протоколе.

Победитель субботней индивидуальной гонки норвежец Стурла Легрейд показал 18-е время (+1.27,6; 1), он принимает участие в третьем этапе Кубка мира в карьере, за 90 выстрелов во всех гонках он допустил лишь два промаха.

Позднее в Контиолахти шведка Ханна Эберг заняла первое место в спринтерской гонке. Дистанцию в 7,5 км 25-летняя олимпийская чемпионка преодолела за 21 минуту 1,4 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Эберг впервые в карьере победила в спринте на этапе Кубка мира, до этого в активе Ханны числились по две победы в индивидуальных гонках и масс-стартах.

Второе место в воскресенье заняла норвежка Марта Рёйселанн (+23,9; 0 промахов), третьей стала ее соотечественница Каролин Кноттен (+37,8; 0). Лучшей из россиянок оказалась Светлана Миронова (+1.22,8; 1), которая завершила соревновательный день с 17-м результатом.

The strong start for Team Sweden continues - @hannaaaoberg grabs the @KlahtiBiathlon sprint in dominant fashion. ????

???? Hanna Oeberg @SwedenBiathlon ????????

???? Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon ????????

???? Karolina Knotten @NSSF_Biathlon ????????

Rewatch the race: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RTqHDs0WIP— IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

Второй этап Кубка мира также состоится в Контиолахти с 3 по 6 декабря.