В финском местечке Рука российская лыжница Татьяна Сорина заняла второе место в гонке преследования свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира.

Победительницей стала Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 25 минут 6,2 секунды. Татьяна уступила знаменитой норвежке 47 секунд.

Третье место заняла шведка Эбба Андерссон (+48,6), россиянка Наталья Непряева финишировала десятой (+1.15,6). Сорина в субботу в индивидуальной гонке классическим стилем стала четвертой, для попадания на подиум ей не хватило 0,1 секунды.

Therese Johaug was unbeatable in todays 10km F ???? Ebba Andersson however did amazing leading work in the sucessor group and was only caught up by Tatiana Sorina on the final stretch ????#fiscrosscountry ???? NordicFocus pic.twitter.com/wCHGidnwJq— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 29, 2020

Позднее в воскресенье Александр Большунов, являющийся действующим обладателем Кубка мира, стал вторым в гонке преследования свободным стилем на дистанции 15 км.

Победил норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 35 минут 9,8 секунды, россиянин уступил ему 0,7 секунды. Третьим финишировал еще один норвежец Эмиль Иверсен (+3,0).

Россиянин Алексей Червоткин стал седьмым (+32,9), Евгений Белов - восьмым (+33,4), Андрей Мельниченко - девятым (+35,9). Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.