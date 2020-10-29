AKHMAT GROZNY / YouTube Стычка в добавленное ко второму тайму время между молодежными командами "Ахмата" и московского "Спартака"

AKHMAT GROZNY / YouTube

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в четверг вынес вердикт по делу об избиении главного арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд "Ахмат" и "Спартак" (0:0) в Грозном. Об этом информирует пресс-служба РФС.

За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча, а также за массовое появление на поле посторонних лиц комитет обязал молодежную команду "Ахмата" провести пять домашних матчей сезона 2020-2021 без зрителей и выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Избившему судью сыну советника Рамзана Кадырова по спорту Хайдара Алханова и сотруднику службы безопасности взрослой команды "Ахмат" Сайд-Хусейну Алханову запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 3 года.

Также РФС рекомендовала РПЛ обратиться в правоохранительные органы в целях привлечения к ответственности лиц, совершивших нарушение общественного порядка и в отношении официальных лиц матча после его окончания.

Напомним, что 23 октября сразу после окончания матча в Грозном судья Богдан Головко, который дебютировал в роли главного арбитра всего неделю назад, подвергся избиению прямо на футбольном поле. Трансляция матча на ютуб-канале "Ахмата" оборвалась через 19 секунд после финального свистка, когда некий человек направлялся через все поле к арбитру. Что именно происходило дальше, на видео не зафиксировано.

Главного арбитра матча молодёжного чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" избили.



На видео конфликт только начинается. К арбитру направляются люди. После чего Богдана Головко избили. pic.twitter.com/cz80GPcnla— Soccer365.ru (@soccer365ru) October 23, 2020

"После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину. Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы", - цитирует протокол матча газета "Спорт-Экспресс".

В пресс-службе Российской Премьер-лиги по горячим следам заявили, что на арбитра напал представитель "Ахмата" и пообещали провести тщательное разбирательство, наказав виновных. Клуб в ответном заявлении назвал произошедшее "попыткой воздействия на судью" со стороны болельщика и принес извинения Головко, пообещав провести внутреннее расследование.

Позднее бывший генеральный директор футбольной академии "Рамзан" Хайдар Алханов заявил в интервью "СЭ", что никакого избиения вообще не было.