Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поддержал футболистов "Краснодара", не вставших на колено перед домашним матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Челси".

Несколько игроков российского футбольного клуба не приняли эту позу в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter, из-за чего начало встречи даже было немного задержано.

"Я не понимаю с какого перепуга на колено-то встают? Значит, психология толпы их как-то завлекает. И надо сделать вывод, что психология толпы на тех, кто не встал на колено, на них не влияет. Это похвально! У человека есть свое мнение. Или он не ассоциирует себя с этой историей", - заявил Валуев порталу Sport24.

Британское издание The Sun подсчитало, что в знак протеста против расизма и насилия в отношении чернокожих свои колени преклонили только четверо игроков "Краснодара" и подхватило призыв своих читателей заклеймить остальных позором.

Krasnodar blasted as only FOUR aces take knee in support of Black Lives Matter https://t.co/1gbi8BMXL7— Sun Sport (@SunSport) October 28, 2020

"Эта история проблемы определенного государства, которое решило проецировать ее на весь мир, - подчеркнул депутат. - Россия здесь не участник процесса. Эта история нас не касается, мы многонациональное государство, которое такими проблемами не грешило. Те колониальные страны, которые прошли проблемы расизма, они пускай сами решают: вставать им на колено или нет. К России это не имеет никакого отношения".

Напомним, что матч закончился разгромом "Краснодара" со счетом 0:4.