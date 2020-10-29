koydesign / DepositPhotos Зенит" и "Краснодар" пропустили шесть безответных мячей во 2-м туре Лиги чемпионов

koydesign / DepositPhotos

Футболисты петербургского "Зенита" и "Краснодара" всухую проиграли свои матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, пропустив шесть безответных мячей на двоих.

"Краснодар" в первом в своей истории домашнем матче основной стадии еврокубка был разгромлен лондонским "Челси" со счетом 0:4. Голами отметились Хадсон-Одои (37'), Вернер (76' пен), Зиеш (79') и Пулишич (90').

До второго пропущенного мяча "горожане" ни в чем не уступали именитому сопернику и имели возможности сравнять счет, однако далее на игре хозяев начали сказываться сказались многочисленные потери в составе.

Поражение "Краснодара" от "Челси" стало самым крупным для российских клубов на своем поле в основном раунде Лиги чемпионов за всю историю. До этого дома терпели крупные неудачи "Спартак" (четырежды) и ЦСКА, но все эти поражения были с разницей в три мяча.

По итогам двух туров в группе Е лидирует "Челси" (4 очка), далее идут испанская "Севилья" (4), "Краснодар" (1) и французский "Ренн" (1). В следующем туре "Краснодар" 4 ноября в гостях сыграет с "Севильей".

???????? Мурад Мусаев: "Претензий ни к кому нет, все ребята старались и бились до конца" ????#ЛигаЧемпионов | @FCKrasnodar pic.twitter.com/HKvwDnxAjv— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

В группе F питерский "Зенит" со счетом 0:2 потерпел выездное поражение от дортмундской "Боруссии", позволив забить Джейдону Санчо (78') с пенальти и Эрлингу Холанду (90+1'). Команда Сергея Семака за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

В параллельном матче группы бельгийский "Брюгге" на своем поле сыграл вничью с итальянским "Лацио" (1:1). Результат этой встречи сделал не набравший пока ни одного балла "Зенит" аутсайдером квартета, а "Лацио" и "Брюгге" (по 4 очка) - его лидерами. Третье место занимает "Боруссия" (3 очка). В следующем туре "Зенит" дома сыграет с "Лацио".

⏰ ИТОГИ СРЕДЫ ⏰



⚽️ Куча голов на любой вкус!

???? Лучший матч?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5Ub4T5dYQG— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 28, 2020

Напомним, что в нынешнем сезоне впервые в истории Лиги чемпионов борьба в основной стадии главного еврокубка проходит с участием сразу трех российских клубов и все они потерпели поражения во втором туре. Во вторник "Локомотив" в Москве проиграл мюнхенской "Баварии" (1:2).