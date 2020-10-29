Правительство одобрило введение налогового вычета за занятия спортом

Правительство РФ одобрило изменения в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Налоговый кодекс, которые предусматривают возможность введения вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто занимается физической культурой и спортом.

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15 600 рублей.

"Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Перед нами стоит амбициозная цель к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении", - приводит ТАСС комментарий вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что данный шаг будет способствовать увеличению количества россиян, занимающихся спортом.

"Внесение изменений в законодательство создаст дополнительные возможности для россиян активно заниматься спортом в фитнес-центрах и спортивных залах, будет способствовать в целом увеличению количества людей, занимающихся спортом", - сказал министр.

Соответствующие изменения в закон и Налоговый кодекс по поручению президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью.

Добавим, что в начале октября президент России Владимир Путин поддержал идею стимулирования интереса россиян к сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) благодаря введению льгот и скидок для тех, кто их выполнит.