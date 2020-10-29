Pixabay.com "Уфа" и "Химки" выдали самый результативный матч в истории молодежного первенства

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Футболисты "Уфы" одержали домашнюю победу над подмосковными "Химками" во встрече 8-го тура молодежного первенства России. Встреча на арене "Нефтяник" завершилась со счетом 7:6 в пользу ее хозяев и стала самой результативной в истории турнира.

В составе "Химок" пять мячей забил Максим Костяев (2', 36', 45', 60', 69'), реализовавший три пенальти, еще один гол на счету Никиты Киселева (83'). У уфимцев отличились Константин Ковальчук (8', 38'), Гамид Агаларов (10', 28'), Лев Сафронов (41'), Илья Шудров (58') и Артем Коновалов (74').

Прежний рекорд первенства - десять голов в одном матче - был зафиксирован в ноябре 2012 года во встрече "Краснодар" - "Динамо" (6:4) и был позднее дважды повторен.

Мы не могли оставить вас без обзора сумасшедшего матча молодежек "Уфы" и "Химок", в котором было 13 мячей, включая пента-трик Костяева ????



Смотрим, стараемся не сбиться со счета, называем лучший гол встречи в комментариях ????????#МолодёжнаяЛига #УфаХимки pic.twitter.com/YOrpmg5Hv7— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 29, 2020

Молодежное первенство России проводится с 2008 года, однако в сезоне 2020/21 проходит в обновленном формате: помимо 16 молодежных команд клубов Премьер-лиги, в турнире участвуют четыре команды Юношеской футбольной лиги. Всего будет проведено 28 туров.