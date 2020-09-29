Новиков ушел с тренерского мостика "Динамо" после поражения от аутсайдера РПЛ

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Новиков заявил о решении покинуть свой пост. Руководство бело-голубых приняло прошение об отставке и назначило временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александра Кульчия.

Накануне в 9-м туре "Динамо" потерпело поражение от одного из аутсайдеров чемпионата Премьер-лиги - подмосковных "Химкок" (0:1), проиграв три из четырех последних матчей. Ранее команда выбыла из Лиги Европы, уступив во втором квалификационном раунде тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

"Еще раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба - за доверие, поддержку. ", - написал Новиков в Instagram.

39-летний Новиков возглавлял молодежную команду "Динамо" и перешел на работу в главную команду после отставки Дмитрия Хохлова по ходу предыдущего сезона. Тогда "Динамо" поднялось с низов турнирной таблицы и завоевало путевку в еврокубки.

Руководство бело-голубых поблагодарило Новикова за проделанную работу в условиях перестройки и обновления команды, а также кризисной ситуации, связанной с пандемией. 39-летнему специалисту предложено остаться в системе клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет сообщено позже.