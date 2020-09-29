Подмосковные "Химки" одержали первую за 11 лет победу в Премьер-лиге

Футболисты подмосковных "Химок" со счетом 1:0 победили столичное "Динамо" в домашнем матче девятого тура чемпионата Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 19-й минуте провел полузащитник Александр Ломовицкий.

Для подмосковного клуба, вернувшегося в РПЛ в этом году, это первая победа в высшем дивизионе за 11 лет. В 2009 году команда вылетела из Премьер-лиги, проиграв во всех 15 матчах второго круга, и с тех пор не пробивалась в элиту.

"Химки" прервали безвыигрышную серию из 23 матчей - 20 поражений и 3 ничьих. Команда набрала шесть очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Матч против "Динамо" для подмосковного клуба стал первым после смены главного тренера. Отправленного в отставку Дмитрия Гунько сменил Игорь Черевченко.

Тем временем "Динамо" под руководством Кирилла Новикова выиграло один матч из последних пяти и проиграло три. После девяти туров РПЛ московская команда занимает 9-ю строчку в таблице, набрав 14 очков.