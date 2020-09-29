Олимпионик Никита Крюков возглавил сборную Китая по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков возглавил сборную Китая по лыжным гонкам в преддверии домашней зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Крюков будет готовить китайских спринтеров - мужчин и женщин, его контракт с федерацией рассчитан до конца олимпийского сезона.

"На сегодняшний день у них есть три тренера, я буду четвертым. Буду отвечать за спринтерские дисциплины и готовить спринтерскую группу. Не знаю даже, сколько сейчас спортсменов и как будет выглядеть деление на спринт или дистанцию. Может, в одной группе будем работать, а я буду следить за выполнением спринтерских задач. Пока еще в прострации, приеду на место - все выясню и пойму, как работать дальше. Когда особо нечего терять, ты готов ехать. Это заграничный опыт, о котором многие, наверное, просто мечтают, а тут представилась такая возможность, и упускать ее нельзя", - признался 35-летний Крюков в интервью "Матч ТВ".

Помимо олимпийской золотой медали, на счету Крюкова серебряная награда Игр-2014 в Сочи и три победы на чемпионах мира. Профессиональную карьеру он завершил в апреле 2019 года

"В России я очень со многими посоветовался, решение действительно ответственное - улетаешь не в Московскую область, а в чужую страну на длительный срок. Когда шла переписка о достижениях, были поставлены очень высокие рамки - подиум. Честно говоря, я считаю, что это крайне тяжело сделать, о чем я им тоже написал. Сейчас не буду распространяться об условиях контракта: моя задача - повысить их уровень. Контракт заключен до Олимпийских игр, после улечу восвояси. Но они дали понять, что все зависит от меня", - добавил бывший лыжник.

Напомним, что Крюков был фигурантом дела сочинских олимпийцев, но арбитраж Лозанны оправдал лыжника и вернул ему медаль Игр-2014.