Российский гонщик "Формулы-2" Роберт Шварцман 11 декабря выступит в первой свободной практике в рамках заключительного этапа чемпионата "Формулы-1" нынешнего сезона - Гран-при Абу-Даби. Этот заезд станет дебютным для пилота молодежной академии "Феррари" и программы развития российского автоспорта SMP Racing в "королевских гонках".

Пока не уточняется, в составе какой команды 21-летний россиянин будет участвовать в заездах.

Также сообщается, что в ближайшее время дебютные заезды в "Формуле-1" проведут два других пилота академии "Феррари" - Мик Шумахер и Каллум Айлотт.

Шумахер и Айлотт выступят в пятничной практике Гран-при Айфеля 9 октября в составах команд "Альфа Ромео" и "Хаас" соответственно.

Перед своим дебютом в рамках Гран-при Роберт Шварцман познакомится с автомобилем "Формулы-1" во время тестового дня на итальянском автодроме во Фьорано. Он будет пилотировать болид SF71H, на котором команда "Феррари" выступала в 2018 году.

"Мы хотели организовать эту тестовую сессию так, чтобы трое наших лучших молодых пилотов как можно лучше подготовились к участию в мероприятии, которое будет для них особым моментом. Это будет шанс познакомиться с болидом "Формулы-1", который намного сложнее, чем болиды, на которых они сейчас ездят", - сказал директор академии Лоран Мекис.

Шварцман в настоящее время занимает пятое место в личном зачете "Формулы-2", Шумахер является его лидером личного зачета, а Айлотт идет вторым.