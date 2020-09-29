АГН Москва / Сергей Киселев Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести Неделю звезд хоккея в Риге на 2022 год из-за пандемии коронавируса

АГН Москва / Сергей Киселев

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести Неделю звезд хоккея в Риге на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально мероприятие должно было пройти с 16 по 24 января 2021 года на "Арене Рига".

Неделя звезд хоккея включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), мастер-шоу и Матч звезд КХЛ. Рига ранее уже принимала звездный уик-энд в 2012 году.

"Это очень тяжелое решение, впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей - в таком формате оно теряет всякий смысл".

КХЛ приняла решение отменить Неделю Звезд Хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге: https://t.co/piEA2NanXF #KHLAllStar pic.twitter.com/YNbZA1ZzQj— КХЛ (@khl) September 29, 2020

"Мы обязательно реализуем все то, что задумали, покажем все, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года", - добавил глава лиги.