В Шотландии футболист решил завершить карьеру в перерыве между таймами

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Необычный эпизод произошел в матче Второй лиги Шотландии между командами "Стенхаузмур" и "Альбион Роверс", которые сражаются в плей-офф за возможность остаться в дивизионе.

32-летний нападающий "Альбион Роверс" Дэвид Кокс был заменен в перерыве и покинул стадион, заявив впоследствии о решении завершить карьеру. Оказавшись на скамейке, Дэвид подвергся издевкам со стороны запасных игроков соперника, которые выражали сомнения относительно его психического здоровья.

В 2019 году Кокс в интервью Sky Sports заявлял о желании покончить с собой на фоне постоянных издевок, когда он играл за другой клуб из Второй лиги Шотландии - "Куденбит". Позднее форвард приостановил карьеру, а в марте вернулся на поле в форме "Альбион Роверс".

На своей странице в Facebook Кокс заявил, что окончательно решил уйти из футбола, вновь столкнувшись с оскорблениями, касающимися его здоровья.

"Cоперники вывели меня из себя на скамейке, сказав, что "я должен был сделать все правильно с первого раза". Я обещал себе, что в следующий раз, когда подобное произойдет, я просто уйду со стадиона. Я выхожу из игры, полностью покончил с футболом. Некоторые люди могут отмахнуться от такого, но мне это надоело. В жизни недостаточно просто получать много денег", - заявил футболист.