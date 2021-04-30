ВЦИОМ назвал самый популярный хоккейный клуб в России на фоне общего безразличия

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Согласно результатам последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к окончанию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21, самым популярным хоккейным клубом в России является московский ЦСКА.

В пользу армейцев высказались 15% респондентов. В пятерку наиболее популярных также вошли московский "Спартак" (4%), омский "Авангард", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА (по 3% соответственно).

При этом значительная часть опрошенных (40%) призналась, что вообще не следит за игрой российских команд.

Россияне вообще проявляют весьма умеренный интерес к хоккею: 32% опрошенных интересуются им от случая к случаю, а постоянным болельщиком является только каждый 20-й (5%).

Россияне проявляют умеренный интерес к хоккею: 32% опрошенных интересуются им от случая к случаю, а каждый 20-й россиянин является постоянными болельщиком (5%). https://t.co/bKRYnXeXSy — ВЦИОМ (@WCIOM) April 30, 2021

О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 22% россиян.

Для остальных сообщим, что розыгрыш Кубка Гагарина-2020/21 завершился в среду победой омского "Авангарда". В финале он в шести матчах обыграл московский ЦСКА (4-2).

Наиболее популярен хоккей среди мужчин (48%), жителей городов-миллионников (46%), а также среди граждан возрастов 60 лет и старше (41%) и 45-59 лет (40%). Безразличны к этому виду спорта 63% опрошенных.

Всероссийский опрос, в котором приняли участи 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, был проведен ВЦИОМ 28 апреля по всей территории России, не только в городах, где базируются клубы КХЛ.