Сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, одержала победу над сверстниками из Германии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира в США

Хоккей России / twitter.com

Сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, одержала победу над сверстниками из Германии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира в США.

Встреча группы B в техасском городе Фриско завершилась со счетом 6:1 в пользу сборной России, в составе которой покер оформил 16-летний Матвей Мичков (21', 28', 36', 59'), забросив первую шайбу в стиле лакросс.

Кроме него у сборной России забивали Данила Юров (11') и Илья Квочко (46'). У проигравших сумел отличиться Коннор Корте (55').

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и досрочно вышла в плей-офф из группы B, где также выступают финны, чехи и американцы. Немцы же остались за бортом медального раунда, куда попадают по четыре команды от каждой группы.

In the standings, Group A is now locked and loaded for the quarter-finals, while Group B remains to be set. #U18Worlds pic.twitter.com/XySLgXVY4z — IIHF (@IIHFHockey) April 30, 2021

В заключительном матче группового этапа отечественная команда 1 мая скрестит клюшки со сборной Чехии.