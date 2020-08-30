Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем второй гонки седьмого этапа серии "Формула-2", который завершился в Бельгии.

"Это была важная гонка. Наконец-то я хорошо стартовал, стал третьим, - сказал Роберт после триумфа. - Парни впереди боролись друг с другом очень агрессивно. Я берег шины позади них, потом между лидерами произошло столкновение. Я использовал шанс обойти сразу обоих по внешней траектории и выйти в лидеры. Потом я сразу же начал атаковать, чтобы создать отрыв, благо покрышки позволяли это сделать".

Второе место занял партнер Шварцмана по команде сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер, третьим финишировал китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) занял четвертое место, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) - восьмое.

После семи этапов Шварцман (132 очка) захватил лидерство в общем зачете. Вторым идет британец Каллум Айллот (122), третьим - японец Юки Цунода (111). Мазепин располагается на пятой позиции (101), Маркелов - на 20-й (1).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.