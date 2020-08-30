На автодроме "Спа-Франкоршам" британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии чемпионата мира в классе машин "Формула-1".

"Я знаю, что не всем нравится смотреть, как "Мерседес" выигрывает одну гонку за другой, но мы, независимо от количества побед, продолжаем работать на пределе возможностей, - приводит слова Хэмилтона BBC. - Когда я вернусь к команде, никто не будет праздновать, все будут усердно работать над тем, чтобы выиграть следующий Гран-при. Это невероятный подход. Мне уже 35 лет, но я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Это отлично, и я очень благодарен команде".

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, третье место занял голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал одиннадцатым.

Благодаря успеху в Бельгии Льюис Хэмилтон (157) увеличил отрыв от ближайшего преследователя Ферстаппена (110) до 45 очков. Следующий этап "Формулы-1" состоится 4-6 сентября в Италии.