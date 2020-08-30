В матче шестого тура чемпионат России по футболу в Москве "Локомотив" и "Зенит" обошлись без забитых мячей. На 11-й минуте мяч в ворота гостей отправил Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд благодаря видеоповтору

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" После финального свистка полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук попрощался с болельщиками "Локомотива". Ранее клуб объявил о его переходе в стан итальянской "Аталанты". В матче с "Зенитом" Миранчук не участвовал из-за травмы

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В матче шестого тура чемпионат России по футболу в Москве "Локомотив" и "Зенит" обошлись без забитых мячей. На 11-й минуте мяч в ворота гостей отправил Дмитрий Рыбчинский, но арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд благодаря видеоповтору.

В самом начале второго тайма был отменен уже гол питерцев: на 52-й минуте мяч забил Артем Дзюба, но Сердар Азмун ранее подыграл себе рукой.

После финального свистка полузащитник "железнодорожников" Алексей Миранчук попрощался с болельщиками "Локомотива". Ранее клуб объявил о его переходе в стан итальянской "Аталанты". В матче с "Зенитом" Миранчук не участвовал из-за травмы.

"Желаю удачи Леше. "Аталанта" сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока, - приводит слова бывшего тренера "Локомотива" Юрия Семина Чемпионат. - От Миранчука многое зависит, он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов. Что касается "Локомотива", то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в "Монако" за максимальную сумму - 30 миллионов, - это можно понять, а 14 миллионов - это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей".

Лёша Миранчук:



"Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я - за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!" pic.twitter.com/ezbEcyP6uX— "Локомотив" (@fclokomotiv) August 30, 2020

Лидирует в турнирной таблице "Спартак" (14 очков), "Зенит" (13) располагается следом, "Локомотив" (8) пока идет седьмым.