Испанский футбольный клуб "Барселона" готов продать нападающего Лионеля Месси английскому "Манчестер Сити", сообщает Mirror. Как утверждает издание, каталонцы готовы искать компромисс по трансферу 33-летнего аргентинца и могут согласиться на обмен с доплатой.

В материале говорится, что оба клуба уверены, что Месси продолжит карьеру в стане "горожан", которых тренирует Хосеп Гвардиола.

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"Барселона" также заинтересована в переходе защитника Эрика Гарсии, не ставшего продлевать контракт с "Манчестер Сити". Утверждается заодно материале, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил своему окружению, что ему придется строить команду без Месси.

Ранее появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт и перейти в "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца называются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус".