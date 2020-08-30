Первая ракетка мира серб Новак Джокович со счетом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии "Maстерс" в Нью-Йорке, призовой фонд которого составляет 4,2 млн долларов.

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После очередного титула 33-летний Новак стал обладателем уникального достижения: он собрал второй золотой "Maстерс" в карьере, выиграв все девять турниров этой серии. Ни одному теннисисту не удавалось сделать это хотя бы один раз.﻿

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но соревнования перенесли в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Открытый чемпионат США - 2020 начнется 31 августа.

Мировой тур ATP Мастерс 1000 - серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после Турниров Большого Шлема.