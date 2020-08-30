В Торонто хоккеисты "Тампы" одолели "Бостон" со счетом 3:1 в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (9', 33') и Виктор Хедман (39'), у проигравших отличился Джейк Дебраск (48').

Нападающий Никита Кучеров сделал две результативные передачи. В активе российского форварда уже 16 (4 шайбы + 12 передач) очков в нынешнем плей-офф.

Сейчас Никита делит второе место в списке бомбардиров Кубка Стэнли с одноклубником Брейденом Пойнтом (6+10) и Элиасоном Петтерссоном (5+11) из "Ванкувера". Лидирует в данной категории Натан Маккиннон из "Колорадо" (7+13).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев завершил матч против "Бостона" с показателем полезности "+1", а голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков. Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "Тампы", следующий матч команды проведут 1 сентября.