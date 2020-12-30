Артем Дзюба

АГН Москва / Иванко Игорь

Металлическая фигура форварда питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, которую даже сложно назвать статуей, не дает покоя жителям подмосковного Подольска. Ей отрывали голову, пытались украсть, а вот теперь подожгли.

В ночь на 30 декабря неизвестный человек прошел на парковку, где установлена многострадальная фигура форварда, и поджег ее. Теперь его разыскивает полиция.

Копия нападающего сборной России, появившаяся в городе после ЧМ-2018 на средства местных жителей, по случаю новогодних праздников была переодета в костюм Деда Мороза.

Это не смутило вандала, который, вероятно, перед поджогом облил памятник легковоспламеняемой жидкостью.

В октябре 2019 года две девушки самовольно демонтировали и пытались унести с собой алюминиевого Дзюбу, перепутав ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа.

В Подольске Алюминиевому Артему Дзюбе оторвали голову незадолго до кубкового матча между "Спартаком" и "Зенитом".



Не нужно было Артему "побеждать" одноклубника в раздевалке, не нужно было потом таким образом намекать на "Спартак", ой, не нужно было... pic.twitter.com/CG53sVEbYE — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 16, 2020

В июле 2020 года, накануне полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1), четверо неизвестных оторвали памятнику голову, предварительно на него помочившись.