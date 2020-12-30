Металлическая фигура форварда питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, которую даже сложно назвать статуей, не дает покоя жителям подмосковного Подольска. Ей отрывали голову, пытались украсть, а вот теперь подожгли.
В ночь на 30 декабря неизвестный человек прошел на парковку, где установлена многострадальная фигура форварда, и поджег ее. Теперь его разыскивает полиция.
Копия нападающего сборной России, появившаяся в городе после ЧМ-2018 на средства местных жителей, по случаю новогодних праздников была переодета в костюм Деда Мороза.
Это не смутило вандала, который, вероятно, перед поджогом облил памятник легковоспламеняемой жидкостью.
December 30, 2020
В октябре 2019 года две девушки самовольно демонтировали и пытались унести с собой алюминиевого Дзюбу, перепутав ее с изображением рэп-исполнителя Гуфа.
В Подольске Алюминиевому Артему Дзюбе оторвали голову незадолго до кубкового матча между "Спартаком" и "Зенитом".— Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 16, 2020
Не нужно было Артему "побеждать" одноклубника в раздевалке, не нужно было потом таким образом намекать на "Спартак", ой, не нужно было... pic.twitter.com/CG53sVEbYE
В июле 2020 года, накануне полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1), четверо неизвестных оторвали памятнику голову, предварительно на него помочившись.