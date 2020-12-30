Российские хоккеисты разгромили австрийцев на молодежном чемпионате мира

Russia Hockey / youtube.com

Хоккеисты сборной России, составленной из игроков не старше 20 лет, разгромили сверстников из Австрии на групповом этапе молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне.

Встреча группы B, результат которой досрочно обеспечил россиянам место в четвертьфинале турнира, завершилась со счетом 7:1. Соотношение бросков в створ 18-50 в пользу россиян.

У победителей дубль оформил Василий Подколзин (06:11, 13:44), также отличились Родион Амиров (04:04), Марат Хуснутдинов (16:19), Артемий Князев (41:46), Егор Афанасьев (57:44) и Арсений Грицюк (58:29). Единственную шайбу австрийцев провел Сенна Петерс (27:38).

Российская команда набрала шесть очков в трех матчах и обеспечила себе место в четвертьфинале турнира, куда выходят по четыре команды из пяти от каждой из двух групп. Австрийцы не набрали ни одного очка в трех проведенных играх, забросив лишь одну шайбу.





Из других результатов дня можно выделить разгромные победы сборных США и Канады. Американцы со счетом 7:0 переиграли чехов, а канадцы унизили сверстников из Швейцарии - 10:0.

Выход в плей-офф от группы В также обеспечили себе американцы и шведы, а в Группе А недосягаемы для соперников сборные Канады, Финляндии и Словакии.

На групповом этапе сборной России осталось провести одну игру: 31 декабря она встретится со Швецией.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.