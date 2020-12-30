Илья Ковальчук

Авангард ТВ / YouTube

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной России Илья Ковальчук отметился шайбой в дебютном матче за омский хоккейный клуб "Авангард". Он поразил ворота пекинского "Куньлуня" в домашней встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Илья отличился во втором периоде, сделав счет 2:2.

37-летний форвард заключил контракт с клубом "Авангард" 26 декабря . Соглашение с подписано по схеме "1+1". На заре заокеанской карьеры в "Атланте" Ковальчук играл под руководством нынешнего главного тренера "Авангарда" Боба Хартли.

В прошлом сезоне Илья выступал за три клуба Национальной хоккейнойлиги (НХЛ): из "Лос-Анджелесе" нападающий перешел в "Монреаль", а затем надел свитер "Вашингтона". Всего снайпер провел за океаном 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

В КХЛ Ковальчук с 2013 по 2018 год выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.