Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 4 февраля будет переизбран на новый срок в ходе отчетно-выборной конференции организации

Gazprom Neft / wikipedia.org

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 4 февраля будет переизбран на новый срок в ходе отчетно-выборной конференции организации. Чиновник был выдвинут 56 организациями и оказался единственным кандидатом на предстоящих выборах, информирует пресс-служба РФС .

Прием документов с заявками производился до 28 декабря. Составить конкуренцию 53-летнему председателю правления компании "Газпром нефть" не решился никто. Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года, ранее он был президентом "Зенита" и возглавлял совет директоров петербургского клуба.

Прошлые выборы главы отечественного футбола также были безальтернативными .

Тем временем президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец "Спартака" Леонид Федун получили возможность попасть в исполком РФС по президентской квоте. Оба известных функционера выдвинуты Дюковым в качестве представителей от субъектов футбола. Ранее они не прошли в исполком от Российской Премьер-лиги (РПЛ), проиграв в голосовании клубов .

Полностью список кандидатов в состав исполкома РФС выглядит следующим образом: Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Соловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Федун, Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской.