Стадионы Открытого чемпионата Австралии по теннису будут принимать до 30 тысяч болельщиков в день, что составляет около половины от обычной посещаемости, заявил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула

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Стадионы Открытого чемпионата Австралии по теннису будут принимать до 30 тысяч болельщиков в день, что составляет около половины от обычной посещаемости, заявил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула.

Посещаемость в последние пять дней турнира, когда начнутся решающие матчи Australian Open, будет снижена до 25 тысяч зрителей.

"Это означает, что в течение 14 дней Мельбурн-парк посетят до 390 тысяч человек, это примерно 50% от среднего показателя за последние три года, - сказал Пакула, слова которого цитирует РИА "Новости" . - Это будет не то же самое, что в последние несколько лет, но это будет самое значительное международное событие с таким количеством людей, которое видел мир за многие-многие месяцы".

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Australian Open - один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся на кортах спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Соревнования проводятся в двухнедельный отрезок, выявляя победителей в девяти разрядах: в пяти - у взрослых и четырёх - у старших юниоров. C 1988 года игровым покрытием в Мельбурне является одна из модификаций хардового корта.