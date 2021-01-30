Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал лучшим действующим тренером согласно рейтингу ELO, составленному за последние четыре года, сообщается на аналитическом портале Clubelo .

Испанский специалист набрал 2 173 очка, второе место занял наставник испанского "Атлетико" Диего Симеоне (2 070), третьим в рейтинге стал главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью (2 068).

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Российский тренер Курбан Бердыев оказался в рейтинге 27-м (1 858), а Юрий Семин - 37-м (1 837). Оба отечественных специалиста сейчас находятся без работы.

Нынешний тренер питерского "Зенита" Сергей Семак располагается 108-м (1693), наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско - 168-м (1634), главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий - 190-м (1617), а рулевой "Ростова" Валерий Карпин - 199-м (1608).